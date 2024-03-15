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Путин: Киев пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов в РФ

Как утверждает президент, цель ударов - сорвать процесс голосования, запугать людей в приграничных областях.
Андрей Аркадьев 2024-03-15 17:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций - это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», - сказал глава государства.

По словам президента, цель противника - сорвать выборы, которые проходят в России и запугать проживающих в приграничных областях людей. Обстрелы, которые ведет противник, Путин назвал бессмысленными и преступными и выразил уверенность, что помешать голосованию у Киева не получится.

Как утверждает Путин, наши силы противовоздушной обороны сбивают около 95 процентов снарядов, выпущенных с украинской стороны. Президент констатировал, что в результате обстрелов пострадали мирные люди и пообещал, что им окажут необходимую помощь. Глава государства заверил, что удары врага не останутся безнаказанными.

#в стране и мире #Путин #обстрелы
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