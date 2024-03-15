СК возбудил дело после порчи бюллетеней для голосования в Москве

Управление Следственного комитета РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту порчи бюллетеней в урне для голосования на выборах президента РФ на одном из столичных избирательных участков. Подозреваемая будет доставлена в подразделение СК для допроса.

«По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней», - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного управления СК.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн для голосования из-за злоумышленников, заливших их чернилами. Помимо Москвы, подобные случаи произошли в Карачаево-Черкесии и Ростове-на-Дону.