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В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами

По мнению Николая Булаева, злоумышленники испортили бюллетени за денежное вознаграждение.
Алексей Курильченко 2024-03-15 13:34:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Охрану урн для голосования на выборах президента России следует усилить после случаев порчи находящихся там бюллетеней чернилами. Об этом заявил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования», - заявил Булаев в ходе заседания ЦИК РФ.

Зампред отметил, что в результате инцидентов бюллетени были испорчены до такой степени, что невозможно определить выбор избирателя. По словам Булаева, злоумышленники залили урны за денежное вознаграждение.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Голосовать можно либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования на участках. Кандидатами в президенты являются Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

#в стране и мире #ЦИК РФ #охрана #выборы президента России #чернила
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