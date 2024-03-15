В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами

Охрану урн для голосования на выборах президента России следует усилить после случаев порчи находящихся там бюллетеней чернилами. Об этом заявил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования», - заявил Булаев в ходе заседания ЦИК РФ.

Зампред отметил, что в результате инцидентов бюллетени были испорчены до такой степени, что невозможно определить выбор избирателя. По словам Булаева, злоумышленники залили урны за денежное вознаграждение.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Голосовать можно либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования на участках. Кандидатами в президенты являются Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР).