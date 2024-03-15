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В ЦИК сообщили о явке более 5% избирателей на выборы президента к полудню

Наибольшая явка избирателей наблюдается в новых регионах России и на Дальнем Востоке.
Никита Черненко 2024-03-15 12:05:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Порядка 5,70% граждан проголосовали на выборах президента России после начала работ избирательных участков. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На данный момент наибольшая явка избирателей наблюдается на Дальнем Востоке, в Центральной Сибири и новых регионах России: более 50% избирателей проголосовали в Херсонской области, Чукотском автономном округе и в ДНР. Более 25% бюллетеней собрали уже в ЛНР, Краснодарском и Камчатском крае, в Кемеровской области а также в республиках Алтай, Якутия, Тыва и Бурятия.

Ранее Минобороны сообщило о завершении досрочного голосования на выборах президента России в Вооруженных силах Российской Федерации. В голосовании также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, они проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

#Россия #в стране и мире #голосование #ЦИК РФ #выборы-2024
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