В ЦИК сообщили о явке более 5% избирателей на выборы президента к полудню

Порядка 5,70% граждан проголосовали на выборах президента России после начала работ избирательных участков. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На данный момент наибольшая явка избирателей наблюдается на Дальнем Востоке, в Центральной Сибири и новых регионах России: более 50% избирателей проголосовали в Херсонской области, Чукотском автономном округе и в ДНР. Более 25% бюллетеней собрали уже в ЛНР, Краснодарском и Камчатском крае, в Кемеровской области а также в республиках Алтай, Якутия, Тыва и Бурятия.

Ранее Минобороны сообщило о завершении досрочного голосования на выборах президента России в Вооруженных силах Российской Федерации. В голосовании также приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, они проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.