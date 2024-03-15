В ВС РФ завершилось досрочное голосование на выборах президента

В Вооруженных силах Российской Федерации завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Досрочное голосование проходило в период с 25 февраля по 14 марта. Избирательные комиссии позволили реализовать свое избирательное право военнослужащим, участвующим в спецоперации, выполняющим задачи в Сирии, а также в Нагорном Карабахе. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в труднодоступных районах России, таких как острова Курильской гряды и Арктической зоны, на Земле Франца-Иосифа, в ряде районов Мурманской области и других местах дислокации бойцов ВС РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации задействованы авиация и морской транспорт Министерства обороны.

Голосование на выборах президента России продлится с 15 по 17 марта, в ряде регионов проводится дистанционное электронное голосование. Восточные регионы России - Чукотский и Камчатский автономные округа - начали голосование на выборах уже 14 марта в 23.00 по московскому времени.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.