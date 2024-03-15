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Макрон заявил, что контрнаступление ВСУ прошло не по плану

По словам президента Франции, украинская армия несет большие потери, кроме того ВСУ не хватает снарядов и ракет.
Игнат Далакян 2024-03-15 01:20:01
© Фото: L.Urman Keystone Press Agency Globallookpress

Проведение контрнаступления украинскими войсками прошло не так, как было запланировано. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Контрнаступление Украины в последние месяцы прошло не так, как ожидалось, и если посмотреть на ситуацию в течение последних недель, то она сложная для Украины», - приводит слова французского президента ТАСС со ссылкой на телеканал France 2.

Французский лидер отметил, что «Украина имеет пределы в том, что касается личного состава, поскольку Российская Федерация гораздо больше».

Кроме того, Эммануэль Макрон заявил, что ВСУ несет большие потери, украинской армии не хватает снарядов и ракет. Так, по словам французского президента, украинская сторона отвечает на 10 выпущенных Россией снарядов одним.

Ранее мы рассказывали, как президент Франции Эммануэль Макрон толкает Североатлантический альянс на конфликт с Россией. Французский лидер заявлял, что необходимо оказать помощь Киеву любыми средствами, и ради этого, возможно, даже придется отправить сухопутные войска от имени Европы.

До этого доктор военных наук Константин Сивков назвал провал украинского контрнаступления «крахом блицкрига Запада». По мнению эксперта, западные страны при этом утратили статус «вершителя судеб мира».

#в стране и мире #эммануэль макрон #провал #контрнаступление
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