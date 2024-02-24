Провал летнего контрнаступления ВСУ повлек для киевского режима и его западных покровителей тяжелейшие военно-политические последствия. Об этом в большой статье для ТАСС рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийский наук по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова.

Неудачи боевиков на поле боя это не просто локальное поражение ВСУ, а крах гибридного блицкрига объединенного Запада, полагает он. Киев и его союзники столкнулись с колоссальными потерями.

«Была усилена тенденция к утрате Западом статуса "вершителя судеб мира". Это, в свою очередь, привело к процессам сокращения сферы влияния западной цивилизации, которые, в частности, выразились в увеличении численности БРИКС до 11 стран и заявкой еще 27 стран на членство в этой организации», - заявил Сивков.

Несмотря на поражение националистов в их летней кампании, враг еще силен, напомнил Сивков. Для США Украина лишь инструмент, один из многих. Поэтому стоит ждать расширения агрессии и открытия новых фронтов противоборства, уверен доктор военных наук.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью ТАСС рассказал, что в ходе контрнаступления Украина потеряла более половины поставленных ей танков Leopard немецкого производства. Кроме того, уничтожены 123 вражеских самолета и вертолета. Шойгу отметил, что крах действий ВСУ на поле боя показал, что военная наука Запада не достигла вершин.