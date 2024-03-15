Минобороны России сообщило о восстановлении контроля над Козинкой

Минобороны России сообщило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы.
В оборонном ведомстве раскрыли подробности вчерашней попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России в районе Козинки. По данным Минобороны, в состав ДРГ входили боевики сил специальных операций и иностранные наемники. Противник высадил десант на вертолетах Ми-8 примерно в километре от российской границы.
Боевики зашли в несколько домов на окраине Козинки, но продвинуться вглубь не удалось - их остановили российские военные и пограничники. После этого враг попал под огонь нашей артиллерии и авиации, а чтобы противник не смог подтянуть резервы, местность дистанционно заминировали.
Враг с потерями начал отступать. Попытавшаяся закрепиться в одном из домов группа была блокирована нашими военными, а отступившие на территории Украины диверсанты вышли на минное поле, где были ликвидированы.
Также расчеты РСЗО «Торнадо» накрыли огнем противника, выдвигавшегося для эвакуации раненых и убитых. Безвозвратные и санитарные потери боевиков превысили 50 человек. Сейчас контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка, уточнили в Минобороны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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