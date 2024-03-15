Памфилова: многие граждане Авдеевки хотят проголосовать на выборах президента РФ

Представители Центральной избирательной комиссии получали множество запросов от жителей Авдеевки с просьбой дать возможность проголосовать на выборах президента России. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В освобожденной Авдеевке наши представители во время общения получали два запроса. И вторым запросом почти всегда было "дайте возможность проголосовать". Это удивительно!» - отметила Памфилова.

По информации ЦИК, явка избирателей на 10.20 по московскому времени составила 2,89%, возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей. Элла Памфилова ранее сообщала, что на данный момент голосование на выборах президента проходит в нормальном режиме.

Ранее Минобороны России показало, как на выборах президента проголосовали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Министр обороны России и глава Генштаба проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск в Южном военном округе.