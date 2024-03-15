МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Памфилова: многие граждане Авдеевки хотят проголосовать на выборах президента РФ

Председатель ЦИК поразилась смелости жителей освобожденного города.
Никита Черненко 2024-03-15 11:18:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Представители Центральной избирательной комиссии получали множество запросов от жителей Авдеевки с просьбой дать возможность проголосовать на выборах президента России. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«В освобожденной Авдеевке наши представители во время общения получали два запроса. И вторым запросом почти всегда было "дайте возможность проголосовать". Это удивительно!» - отметила Памфилова.

По информации ЦИК, явка избирателей на 10.20 по московскому времени составила 2,89%, возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей. Элла Памфилова ранее сообщала, что на данный момент голосование на выборах президента проходит в нормальном режиме.

Ранее Минобороны России показало, как на выборах президента проголосовали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Министр обороны России и глава Генштаба проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск в Южном военном округе.

#Россия #в стране и мире #голосование #Элла Памфилова #ЦИК РФ #выборы-2024 #Авдеевка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 