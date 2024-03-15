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В ЦИК РФ сообщили, что выборы президента проходят нормально

По данным на утро 15 марта, на избирательные участки пришли уже 2,89% избирателей.
Алексей Курильченко 2024-03-15 10:40:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Голосование на выборах президента России проходит в нормальном режиме. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, на 10.20 по московскому времени явка избирателей составила 2,89%. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались 2,6 миллиона избирателей. На избирательные участки аккредитованы более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. Они планируют посетить не менее 52-53 регионов РФ.

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Голосовать можно либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования на участках. Кандидатами в президенты являются Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).

#в стране и мире #голосование #Элла Памфилова #ЦИК РФ #выборы президента России
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