В ЦИК РФ сообщили, что выборы президента проходят нормально

Голосование на выборах президента России проходит в нормальном режиме. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, на 10.20 по московскому времени явка избирателей составила 2,89%. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались 2,6 миллиона избирателей. На избирательные участки аккредитованы более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. Они планируют посетить не менее 52-53 регионов РФ.

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Голосовать можно либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования на участках. Кандидатами в президенты являются Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).