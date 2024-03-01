Совбез ООН не смог принять решение по массовому убийству в Газе из-за позиции США

Позиция постпредства США не позволила Совбезу ООН принять решение по обстрелу Израилем палестинцев в городе Газа.

Вечером 29 февраля стало известно, что на фоне новых ударов израильской армии Совет Безопасности ООН принял решение созвать экстренное заседание в закрытом режиме.

Как сообщает корреспондент ТАСС, текст заявления для прессы подготовили представители Алжира, а американские дипломаты не пожелали «не только видеть в заявлении причастность Израиля, но и то, что мирные жители были убиты, а не погибли». В то же время постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур отметил, что с текстом заявления были согласны 14 из 15 членов Совбеза.

«Проблема в том, что у нас пока нет всех фактов. Ведется напряженная работа, чтобы понять, можем ли мы сказать что-то в этой связи. Это зависит от языка формулировок. Не хочу говорить, что принятие заявления произойдет сегодня. Оно вообще может не произойти», - рассказал об итогах встречи дипломатический источник в ООН.

Напомним, Армия обороны Израиля 29 февраля атаковала мирных палестинцев во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. В результате ударов погибли более сотни человек и еще свыше 700 получили ранения.

Палестинский минздрав сообщил актуальное число жертв среди людей, которые ожидали распределения гумпомощи в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа. Уточняется, что их количество возросло до 112 человек, а пострадали 760 жителей.

На фоне произошедшей трагедии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что пришел в ужас от новостей «об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи».