Политолог Фельдман: Россия «без удовольствия» ответит на высылку дипломатов из Австрии

Выслав российских дипломатов из Вены, Австрия продолжила традицию стран Европы терроризировать сотрудников дипмиссий под предлогом борьбы со шпионажем. Таким мнением поделились эксперты в разговоре со «Звездой».

Кандидат политических наук и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман рассказал, что до недавнего времени Австрии «удавалось невозможное» - быть полноправным членом Евросоюза и в то же время сохранять теплые отношения с Россией. Это было полезно как с политической, так и с экономической точки зрения, так как австрийские бизнесмены и граждане получали все преимущества от экспорта нефти и газа из РФ.

«В совсем недавнем прошлом Австрия настаивала на необходимости выполнения минских договоренностей и призывала своих европейских партнеров прислушиваться к голосу России. Австрия выступала против неограниченного накачивания Киева оружием. Но, увы, дружественную нам администрацию сменили трансатлантические политические силы, решившие прогнуться под Брюссель и Вашингтон», - резюмировал Фельдман.

По мнению эксперта, высылкой дипломатов Австрия присоединилась к европейской «охоте на ведьм», в которой сотрудников дипмиссий из России выдворяют из стран под видом борьбы с «российской агентурной сетью». На деле же, как отметил политолог, они лишь бьют сами по себе.

«Они думают, что наносят удар наотмашь по нашим диппредставительствам, но не осознают, что бьют в первую очередь по себе самим. Они ударяют по тем добрым и выгодным для европейцев отношениям, которые складывались последние десятилетия. Благополучие Европы в заметной степени обеспечивалось возможностью потреблять доступный российский газ и недорогую российскую нефть», - подчеркнул Фельдман.

По мнению политолога и главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, наиболее правильным ответом на высылку российских дипломатов от нашего МИД будет синхронное объявление персонами нон грата австрийских дипломатов в Москве.

«Австрия присоединилась к созданию образа "злой России" в Европе еще два года назад и террору против наших дипломатов. Я полагаю, что будут ответные шаги от МИД России, но в нынешних реалиях это уже стало нормой. Уровень отношений между Россией и странами Европы сильно упал за прошедшие два года за счет инициативы стран ЕС, включившихся в агрессию против нас», - счел Мендкович.

С таким же мнением выступил и Фельдман. Он отметил, что высылка дипломатов для Москвы будет проходить «без удовольствия», однако при современных условиях это будет необходимым решением.

«Мы будем высылать дипломатов без какого-либо удовольствия, исключительно ради соблюдения принципа дипломатической симметрии. Мы по-прежнему надеемся, что находящиеся в России представители западной дипломатии научатся слышать Москву, со всем вниманием относиться к российским национальным интересам и научатся разумному урегулированию украинского кризиса. Но Австрия все меньше показывает такую способность», - подытожил Фельдман.

Двух сотрудников посольства России в Вене объявили персонами нон грата по причине их «несовместимости с дипломатическим статусом», им дали время до 19 марта, чтобы покинуть страну. В МИД России осудили решение австрийских властей и пообещали, что примут ответные меры на этот недружественный шаг.