Австрия высылает двух российских дипломатов из страны

Австрия высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в Вене. У них есть время до 19 марта, чтобы покинуть страну. Об этом пишет Die Presse.

Издание поясняет, что в качестве причины высылки дипломатов указана их «несовместимость с дипломатическим статусом».

«После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом"», - пишет газета.

В российском МИД предупредили Австрию об ответных мерах. Решение Австрии в дипломатическом ведомстве сочли безосновательным.

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», - цитирует сообщение МИД РИА Новости.

Около года назад из Вены выслали четырех российских дипломатов. В посольстве эти действия назвали недружественными и пообещали ответить.