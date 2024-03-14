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В МИД заявили, что примут ответные меры на высылку двух дипломатов РФ из Австрии

В российском дипведомстве подчеркнули, что своевременно примут ответные меры.
Никита Черненко 2024-03-14 11:07:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

МИД РФ осуждает решение австрийских властей объявить persona non grata двух российских дипломатов. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В российском диппредставительстве подчеркнули безосновательность решения Австрии и назвали его недружественным по отношению к РФ. Как написали в дипведомстве, ответные меры будут «своевременно приняты».

«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», - сообщили в МИД РФ.

Издание Die Presse вчера вечером опубликовало новость, что Австрия высылает из страны двух сотрудников посольства России в Вене. В качестве причины для объявления дипломатов персонами нон грата указана их «несовместимость с дипломатическим статусом», у них есть время до 19 марта, чтобы покинуть страну.

#Россия #МИД РФ #австрия #ответные меры #высылка дипломатов
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