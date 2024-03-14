В МИД заявили, что примут ответные меры на высылку двух дипломатов РФ из Австрии

МИД РФ осуждает решение австрийских властей объявить persona non grata двух российских дипломатов. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В российском диппредставительстве подчеркнули безосновательность решения Австрии и назвали его недружественным по отношению к РФ. Как написали в дипведомстве, ответные меры будут «своевременно приняты».

«Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», - сообщили в МИД РФ.

Издание Die Presse вчера вечером опубликовало новость, что Австрия высылает из страны двух сотрудников посольства России в Вене. В качестве причины для объявления дипломатов персонами нон грата указана их «несовместимость с дипломатическим статусом», у них есть время до 19 марта, чтобы покинуть страну.