В Италии заявили о намерении продавать России за рубли несанкционные товары

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Итало-российская торговая палата заявила о созыве на 14 февраля 2024 года совета директоров, который рассмотрит возможность торговых операций с Россией за рубли. Об этом глава ИРТП Фердинандо Пелаццо рассказал РИА Новости.

«Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - пояснил Пелаццо.

ИРТП предлагает разрешить России за рубли покупать итальянские товары, все санкционных списков. Для проведения сделок предлагается воспользоваться услугами банков в третьих странах. В качестве одного из возможных вариантов называется Армения, так как это государство «находится не очень далеко от Италии», и есть возможность «более прозрачно следить за всем процессом».

Глава ИРТП добавил, что со стороны ЦБ Италии нет никаких возражений, «получено добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета».

Напомним, что из-за антироссийских и встречных санкций торговые операции между странами ЕС и России практически сведены на нет, но экономическое сотрудничество продолжается на уровне компаний за счет параллельного импорта через Казахстан, Турцию, Белоруссию и другие страны. Эксперты не однократно заявляли о том, что антироссийские санкции стали бумерангом для западной экономики.