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Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

Тревогу объявили в районе восьми вечера по московскому времени.
Анастасия Бобылева 2024-03-14 22:15:01
© Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress

В семи украинских областях с восьми вечера звучат сирены воздушной тревоги. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Потом сигнал прозвучал и в других регионах: Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

В четверг 14 марта днем поступили сообщения о взрывах в Сумской и Харьковской областях Украины. Через час после этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

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