Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

В семи украинских областях с восьми вечера звучат сирены воздушной тревоги. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Потом сигнал прозвучал и в других регионах: Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

В четверг 14 марта днем поступили сообщения о взрывах в Сумской и Харьковской областях Украины. Через час после этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.