Тайвань зафиксировал приближение 10 кораблей и 26 беспилотников КНР

За прошедшие сутки вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к своим берегам 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Вместе с этим, на островном государстве заметили 26 летательных аппаратов НОАК. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня).

Из 26 летательных аппаратов 18 пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Затем они оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны на севере, юго-западе и востоке Тайваня.

В ответ на нарушения тайваньские вооруженные силы применили авиацию, а также корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для отслеживания целей.

Это не первый случай приближения кораблей и другой военной техники НОАК к Тайваню. В конце октября 2023 года авианосная ударная группа ВМС Китая пересекла Лусонский пролив между Тайванем и Филиппинами, тогда отряд кораблей НОАК во главе с авианосцем «Шаньдунь» прошел к югу Тайваня.

В начале января 2024 года за сутки остров отследил девять самолетов и четыре корабля китайской армии. Реагируя на это, Тайвань отправил воздушные и морские патрули за наблюдением и развернул ракетные комплексы наземного базирования.

В середине февраля Тайвань сообщил о приближении 21 летательного аппарата и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.