Тайвань сообщил о приближении 21 летательного аппарата и шести кораблей КНР

Тайвань сообщил о приближении к острову 21 летательного аппарата и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за последние сутки. Соответствующее заявление опубликовало оборонное ведомство острова.

Отмечается, что 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, передает ТАСС. Они вошли с севера и юго-запада в опознавательную зону ПВО. В качестве ответных мер Тайвань использовал авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы, чтобы наблюдать за целями.

Китай считает Тайвань одной из провинций КНР, в то время как администрация острова определяет его как отдельное независимое государство. Ранее сообщалось о четырех китайских военных кораблях, которые на постоянной основе расположены вокруг Тайваня после поездки на остров американского представителя в 2022 году, против которой возражал Пекин.