Тайвань за сутки отследил девять самолетов и четыре корабля армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову девяти самолетов и четырех боевых кораблей Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, в небе были замечены аэростаты КНР.

«По состоянию на 6.00 восьмого января были зафиксированы девять воздушных судов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сообщении на официальном сайте тайваньского оборонного ведомства.

Сообщается, что Тайвань отправил воздушные и морские патрули за наблюдением и развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Месяцем ранее министерство обороны Тайваня сообщало о приближении к срединной линии Тайваньского пролива 26 единиц воздушной техники и 10 кораблей китайской армии. Некоторые истребители вошли в зону обнаружения ПВО. Кроме того, были зафиксированы несколько беспилотников, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения.