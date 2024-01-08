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Тайвань за сутки отследил девять самолетов и четыре корабля армии КНР

В ответ на это Тайвань развернул ракетные комплексы наземного базирования и усилил патрулирование.
Ян Брацкий 2024-01-08 06:43:01
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову девяти самолетов и четырех боевых кораблей Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, в небе были замечены аэростаты КНР.

«По состоянию на 6.00 восьмого января были зафиксированы девять воздушных судов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сообщении на официальном сайте тайваньского оборонного ведомства.

Сообщается, что Тайвань отправил воздушные и морские патрули за наблюдением и развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Месяцем ранее министерство обороны Тайваня сообщало о приближении к срединной линии Тайваньского пролива 26 единиц воздушной техники и 10 кораблей китайской армии. Некоторые истребители вошли в зону обнаружения ПВО. Кроме того, были зафиксированы несколько беспилотников, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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