Средства ПВО уничтожили еще один БПЛА над Белгородской областью в восемь вечера

Около 20:00 в Белгородской области сбили очередной вражеский беспилотник, пытавшийся совершить террористическую атаку. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Днем ранее, 13 марта, украинский беспилотник также попытался атаковать территорию Белгородской области. Силы ПВО уничтожили его.

Во вторник 12 марта из-за очередной такой атаки пострадали четыре жителя Белгорода. Одна из женщин получила осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей, ее состояние медики оценили как тяжелое.