МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО уничтожили еще один БПЛА над Белгородской областью в восемь вечера

Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена.
Анастасия Бобылева 2024-03-14 21:19:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Около 20:00 в Белгородской области сбили очередной вражеский беспилотник, пытавшийся совершить террористическую атаку. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Днем ранее, 13 марта, украинский беспилотник также попытался атаковать территорию Белгородской области. Силы ПВО уничтожили его.

Во вторник 12 марта из-за очередной такой атаки пострадали четыре жителя Белгорода. Одна из женщин получила осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей, ее состояние медики оценили как тяжелое.

#армия #беспилотник #бпла #белгородская область #МО РФ
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 