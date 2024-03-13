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Над Белгородской областью сбит очередной украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат самолетного типа.
Глеб Владовский 2024-03-13 19:57:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.

«Около 18.30 Мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в оборонном ведомстве. 

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Белгородской области.

С момента начала СВО Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, сегодня, 13 марта, в 11:00, украинские боевики предприняли попытку совершить теракт с использованием двух БПЛА, но беспилотники были сбиты средствами ПВО.

#Минобороны РФ #бпла #белгородская область #СВО
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