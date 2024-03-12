Число пострадавших из-за атаки БПЛА на мэрию Белгорода увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на здание мэрии Белгорода увеличилось до четырех человек, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У второй женщины - осколочные ранения головы. Состояние средней степени тяжести», - рассказал градоначальник, добавив, что они находятся под наблюдением специалистов и получают все необходимое лечение.

Демидов также сообщил, что еще два человека получили незначительные ранения, госпитализация им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода. Еще один летательный аппарат упал в городе на крышу торгового центра недалеко от вокзала.