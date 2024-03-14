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Полянский счел недостаточно прозрачными расследования по «Северным потокам»

По мнению Полянского, в расследованиях Дании, Германии и Швеции по диверсии на «Северных потоках» не было прозрачности для России.
Анастасия Бобылева 2024-03-14 20:55:01
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на нетранспарентность европейских расследований по «Северным потокам». По его мнению, Германия, Швеция и Дания не обеспечили России открытость и прозрачность расследований диверсии.

«Для России не было абсолютно никакой транспарентности», - передает его слова ТАСС.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Запад не проводит расследования подрыва «Северных потоков», так как за диверсией стоит НАТО во главе с США. По словам Филиппо, информация о виновнике инцидента не сможет навредить России и поэтому расследование невыгодно Западу.

Такого же мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что Дания решила завершить расследование теракта, так как полностью зависима от Вашингтона, который является виновником случившегося.

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