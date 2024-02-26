В СФ назвали ожидаемым решение Дании завершить расследование по «Северным потокам»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» решение Дании о завершении расследования теракта на «Северных потоках». Политик назвал ожидаемым это решение, так как страна полностью зависима от Вашингтона.

«Ситуация понятна, она ожидалась с самого начала, когда нас не допустили к совместному расследованию и не дали ознакомиться с материалами дела, которые есть у Швеции, Дании и Германии. Эти страны абсолютно зависимы от США. Вина Вашингтона там настолько очевидна, что говорить об этом даже смешно», - заявил Джабаров.

Заместитель председателя подчеркнул, что предоставить доступ России к материалам дела было бы нетрудно, если бы странам не поступила команда из Белого дома. Он напомнил, что российских представителей также не допустили и до осмотра места происшествия.

«Так сегодня выглядит независимое расследование западных стран, полностью находящихся под влиянием Вашингтона. Жаль», - подытожил Джабаров.

Ранее полиция Дании опубликовала заявление об остановке расследования по взрывам на «Северных потоках», так как не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. При этом правоохранители пришли к выводу, что в деле имела место умышленная диверсия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, сказав, что решение Копенгагена вызывает изумление.