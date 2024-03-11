Запад не проводит расследования подрыва «Северных потоков», поскольку в них виноваты Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса. Об этом РИА Новости заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

По мнению французского политика, расследования по ЧП на трубопроводах не проводятся, потому что его результаты не смогут навредить Российской Федерации.

«Нет расследования, потому что виновник - НАТО. Это было ясно с самого начала», - сообщил Филиппо.

Он добавил, что виноваты Соединенные Штаты и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. По словам Филиппо, это не соответствует «правильной риторике», поэтому и в средствах массовой информации об этом говорится слишком мало с учетом серьезности дела.

«При этом все судьи подряд - в Дании, в Швеции - заявляли, что они не компетентны», - сказал он.

Французский политик также добавил, что даже те страны, чьи интересы были напрямую задеты диверсией, как Франция и Германия, не выразили официального протеста.

Ранее в Совете Федерации России назвали ожидаемым решение Дании завершить расследование по «Северным потокам». Сенатор Владимир Джабаров счел, что выход стран из расследования связан с огромным следом Вашингтона в подрыве трубопроводов.