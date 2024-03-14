Reuters узнал о проведенной ЦРУ операции по дискредитации Си Цзиньпина в Китае

Reuters выяснил, что ЦРУ по указанию экс-президента США Дональда Трампа проводило тайную операцию, которая должна была настроить общественное мнение в Китае против правительства действующего лидера Си Цзиньпина. Издание в своей публикации ссылается на бывших чиновников США, знавших об операции.

Согласно тексту публикации, небольшая группа оперативников создала поддельные аккаунты в китайских соцсетях, где писали порочащую власти КНР информацию. Например, они распространяли сообщения о том, что члены Коммунистической партии Китая якобы хранят за границей полученные нечестными способами деньги, а китайская инициатива «Один пояс и один путь», обеспечивающая финансирование для развития инфраструктуры, на самом деле коррумпированная и расточительная. Также американская разведка сливала иностранной прессе данные, выставляющие правительство КНР в негативном ключе.

Эти действия по плану должны были вызвать «паранойю» у китайских властей и вынудить их тратить ресурсы на «погоню за призраками» - попытки вычислить распространителей дискредитирующей информации о правительстве.

Как уточняется в тексте публикации, эта операция ЦРУ распространялась и на людей за пределами Китая - специалисты настраивали против Си Цзиньпина людей из Африки, Юго-Восточной Азии и с островов Тихого океана.

Операция, пишет Reuters, началась из-за того, что влияние Китая в мире начало быстро расти, что вызывало тревогу в Вашингтоне. Также у США были данные якобы о попытке Пекина посеять раскол в Штатах и получить поддержку развивающихся стран в геополитических спорах.

Издание не исключает варианта, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена продлила эту программу ЦРУ.

Недавно Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok в стране, если его примет конгресс. Идея запрета китайского приложения в Штатах связана с тем, что оно якобы несет угрозу для американцев, собирая их данные, которые впоследствии могут получить китайские спецслужбы.