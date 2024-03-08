В Палате представителей США поддержали законопроект о возможном запрете TikTok

Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей США одобрил законопроект, который может привести к запрету TikTok в Штатах. Подобный исход событий возможен, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть.

Согласно документу, ByteDance дадут шесть месяцев на то, чтобы избавиться от TikTok. Закон направлен на разрыв связей между соцсетью и любой «контролируемой КНР структурой».

Американские власти считают, что TikTok несет угрозу США. Якобы через социальную сеть китайские спецслужбы могут получить некие важные сведения.

Авторы инициативы предлагают в будущем распространить аналогичные меры на любые приложения, которые контролируются «противником».