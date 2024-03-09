Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok в США, если его примет Конгресс

Американский президент Джо Байден подпишет закон, предполагающий запрет TikTok, если его примет Конгресс. Об этом он заявил журналистам.

«Если они его примут, я его подпишу», - сказал лидер США.

Напомним, законопроект направлен на разрыв связей между TikTok и «контролируемой КНР структурой». Он обязывает китайскую компанию ByteDance продать социальную сеть. Если требование не будет исполнено, то сервис могут заблокировать в Соединенных Штатах.

Авторы инициативы предлагают в будущем распространить аналогичные меры на любые приложения, контролируемые «противником». Накануне законопроект одобрили в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей США.