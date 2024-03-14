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Росгвардия вместе с ВС РФ отражает нападение диверсантов у поселка Теткино

О попытке прорыва врага сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Вместе с Росгвардией и ВС РФ бой ведут и сотрудники пограничного управления ФСБ.
Тимур Шерзад 2024-03-14 12:50:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России совместно с Росгвардией и сотрудниками пограничного управления ФСБ ведут бой с украинскими диверсантами, которые пытаются прорваться в поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщает Тelegram-канал Росгвардии. 

Ранее о попытке прорыва противника сообщил губернатор региона Роман Старовойт. 

Неприятель пытается прорваться в Курскую область уже несколько дней. Так, по сообщению МО РФ от 12 марта, уже тогда противник пытался сделать это четырежды

#ВС РФ #росгвардия #ФСБ #Курская область #Теткино
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