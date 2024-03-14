Росгвардия вместе с ВС РФ отражает нападение диверсантов у поселка Теткино

Подразделения Вооруженных сил России совместно с Росгвардией и сотрудниками пограничного управления ФСБ ведут бой с украинскими диверсантами, которые пытаются прорваться в поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщает Тelegram-канал Росгвардии.

Ранее о попытке прорыва противника сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Неприятель пытается прорваться в Курскую область уже несколько дней. Так, по сообщению МО РФ от 12 марта, уже тогда противник пытался сделать это четырежды.