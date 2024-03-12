Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Тёткино Курской области, в районе которого подразделения Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ РФ пресекли попытку украинских боевиков прорвать государственную границу РФ.

Как сообщил командир парашютно-десантной роты, в 7:30 противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино, но нанесли огневое поражение живой силе, и тот был вынужден отойти.

«Он даже не вошел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелкового оружия», - рассказал военнослужащий, отметив, что наши бойцы встретили врага мужественно и отразили атаку без потерь.

По словам местных жителей, в посёлке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт.