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МО РФ сообщило о четырехкратной попытке диверсантов прорваться в Курскую область

С 08.00 до 08.25 противник пытался атаковать в районе населенного пункта Теткино в Курской области, но, понеся значительные потери, враг был отброшен.
2024-03-12 12:39:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Минобороны России заявило, что диверсанты врага пытались четырежды прорваться через российскую границу в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Но были отброшены, понеся значительные потери. 

В МО РФ отметили, что сегодня утром киевский режим предпринял попытку прорваться на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Но она была сорвана ВС РФ вместе с подразделениями Погранслужбы ФСБ России. 

Все началось около 3 часов утра по московскому времени. Неприятель начал с интенсивного обстрела гражданских объектов. После этого украинские террористические формирования, поддерживаемые танками и другими боевыми бронированными машинами, попытались вторгнуться в РФ сразу на трех направлениях. Это произошло в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие самоотверженно отразили все атаки. Враг подвергся ударам авиации, ракетных войск и артиллерии. Нарушения границы, как отметили в МО РФ, допущено не было. 

Также в Минобороны России заявили, что в районе Одноробовки было уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки - три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино - два вражеских танка. 

Ранее ФСБ заявила, что при попытке нарушения границы врагом российские силовики уничтожили 100 боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #белгородская область #Отражение атак #Украинские террористы
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