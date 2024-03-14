Глава Курской области заявил, что ДРГ врага продолжают попытки войти в Теткино

Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на территорию России в районе поселка Теткино в Курской области. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ вместе с Пограничной службой ФСБ не дадут врагу это сделать.

«В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас», - отметил глава региона.

Он призвал жителей игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО и не распространять непроверенную информацию.

Также Старовойт попросил граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

Ранее публиковалось видео из поселка Теткино после попыток прорыва, предпринятого противником в предыдущие дни. По сообщению от Минобороны России, на 12 марта неприятель пытался прорваться в Теткино четырежды, но потерпел полную неудачу.