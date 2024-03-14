МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Курской области заявил, что ДРГ врага продолжают попытки войти в Теткино

Бойцы ВС РФ совместно с Пограничной службой ФСБ России не позволили и не позволят врагу это сделать, подчеркнул губернатор Курской области Роман Старовойт.
Тимур Шерзад 2024-03-14 11:55:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на территорию России в районе поселка Теткино в Курской области. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ вместе с Пограничной службой ФСБ не дадут врагу это сделать. 

«В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной  борьбе отпор им должен дать каждый из нас», - отметил глава региона. 

Он призвал жителей игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО и не распространять непроверенную информацию. 

Также Старовойт попросил граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

Ранее публиковалось видео из поселка Теткино после попыток прорыва, предпринятого противником в предыдущие дни. По сообщению от Минобороны России, на 12 марта неприятель пытался прорваться в Теткино четырежды, но потерпел полную неудачу. 

#Курская область #Диверсанты #противник #роман старовойт #Теткино
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 