Путин обратился к гражданам РФ накануне трехдневного голосования

Российский президент Владимир Путин накануне трехдневного голосования обратился к гражданам страны, отметив, что итог предстоящих президентских выборов прямо повлияет на развитие России в предстоящие годы. Обращение к нации транслировал Первый канал.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства - регулярность выборов», - заявил Путин.

Грядущие выборы он назвал крайне важным и ответственным событием.

«Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», - подытожил он.

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.

Шестого декабря 2023 года сообщалось, что Совет Федерации будет рассматривать 17 марта в качестве даты выборов Президента России, об этом говорил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На следующий день, 7 декабря, стало известно о назначении Совфедом 17 марта 2024 года датой президентских выборов. «За» единогласно высказались 162 сенатора.