Совет Федерации назначил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года

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Совет Федерации проголосовал за постановление о назначении даты выборов президента РФ, выборы назначены на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На заседании присутствовала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Она сообщила о намерении ЦИК рассмотреть возможность организации трехдневного голосования в рамках предстоящих президентских выборов. Ожидается, что комиссия проведет заседание, посвященное старту президентской кампании, завтра, 8 декабря.

«ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней. Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. Избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента», - заявила Памфилова.

О намерении участвовать в президентской гонке ранее заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Действующий президент России Владимир Путин пока не сообщал, будет ли участвовать в предстоящих выборах.