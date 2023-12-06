Совет Федерации рассмотрит 17 марта в качестве даты выборов президента России

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Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о намерении Совфеда рассмотреть дату проведения выборов президента России на пленарном заседании 7 декабря. По его словам, в постановлении предложена дата выборов 17 марта.

На заседании СФ будет присутствовать также глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Сенатор подчеркнул, что решение о трехдневном голосовании будет принимать сам ЦИК.

«С 7-го числа начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. Мы подумали, у нас с вами попадает 7-13-е, можно не откладывать и завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Предлагается на 17 марта выборы назначить», - сказал Клишас.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Совфед объявит о начале президентской кампании 13 декабря, а также заявил, что примет участие в президентской гонке. Об участии действующего президента страны Владимира Путина в предстоящих выборах пока не сообщалось.