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Лавров: РФ не получала серьезных предложений о переговорах с Киевом после 2022 года

Говоря о готовности Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, Лавров отметил, что это вопрос не к России, поскольку она от переговоров никогда не отказывалась.
Игнат Далакян 2024-03-02 14:24:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация не получала серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия никогда от переговоров не отказывается. Он привел в пример Стамбульские договоренности 2022 года.

«Борис Джонсон, приехав в Киев запретил режиму Зеленского выполнять (Стамбульские договоренности 2022 года - Прим. ред.). И сказал: "воюйте дальше". С тех пор никаких серьезных обращений к нам по поводу переговоров не было», - сказал Лавров.

Лавров уточнил, что под серьезными он имеет в виду предложения, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Визит Лаврова в Турцию состоялся по приглашению главы турецкого МИД Хакана Фидана.

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