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Путин рассказал о реакции России на возможное появление войск США на Украине

Россия будет рассматривать войска США как интервентов в случае их появления на Украине.
Марина Крижановская 2024-03-13 05:22:01
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Если американские войска ступят на украинскую землю, то отношение России к ним будет как к интервентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что Вашингтон это прекрасно понимает. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и информационного агентства РИА Новости.

Путин добавил, что Москва знает, что такое войска США на территории России, и отношение к ним, как к интервентам, будет в случае нахождения их на украинской земле.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», - пояснил президент.

Как стало известно 12 марта, Варшава и Вашингтон ведут переговоры об увеличении войск США до 100 тысяч военнослужащих. В настоящее время там уже находятся несколько тысяч американских солдат.

Прежде, 8 марта, президент Джо Байден заявил, что США никогда не отправят войска на Украину. Киев не обращался с просьбой, добавил он, чтобы был отправлен американский контингент. Байден заверил, что не планирует и в дальнейшем участия американских солдат в конфликте.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #войска сша
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