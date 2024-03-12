В Польше допустили увеличение контингента войск США до 100 тысяч человек

Численность американских военнослужащих на территории Польши может быть увеличена до 100 тысяч человек, считает заместитель начальника Генерального штаба республики генерал Кароль Дымановский.

«Американские солдаты уже давно находятся в Польше. Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются с нами», - подчеркнул военнослужащий.

Кроме того, сообщается, что замминистра национальной обороны республики Станислав Взентек в интервью радиостанции Polskie Radio заявил, что Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о возможности увеличить численность американских войск на территории Польши.

Ранее Дымановский сообщил, что у НАТО есть 300 тысяч солдат, находящихся в состоянии высокой степени готовности к перебазированию в республику.