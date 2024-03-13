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Белый дом сообщил, что Байден осведомлен об интервью Путина Киселеву

Представитель Белого дома отметила, что это интервью Путина акцентировано на российской ядерной доктрине.
Марина Крижановская 2024-03-13 23:50:01
© Фото: Tom Brenner - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Американский президент Джо Байден осведомлен об интервью своего российского коллеги Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент, безусловно, в курсе заявлений Путина, я могу это сказать», - приводит ее слова RT.

Во время брифинга в Белом доме она отметила, что Владимир Путин во время интервью акцентировал внимание на российскую ядерную доктрину.

Напомним, 13 марта российский президент в интервью для телеканала «Россия 1» и информационного агентства РИА Новости затронул тему возможного появления американских войск на Украине. В таком случае, подчеркнул Путин, Россия будет рассматривать их как интервентов.

Вместе с этим заявлением во время разговора с Киселевым Путин заявил, что Россия обнулила «Авангардом» все вложения США в систему противоракетной обороны. Ракетный комплекс «Авангард» значительно модифицировали со времен его представления в 2018 году, и своим появлением он нанес серьезный урон Вашингтону, указал президент РФ.

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