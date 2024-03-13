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Путин заявил, что Россия обнулила «Авангардом» все вложения США в систему ПРО

Президент сказал, что новое российское вооружение нанесло серьезный урон США.
Никита Черненко 2024-03-13 08:13:01
© Фото: Минобороны России

Россия обнулила все вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны, создав ракеты «Авангард». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» .

Российский лидер отметил, что ракетный комплекс «Авангард» был значительно модифицирован со времен его представления в 2018 году. Он также подчеркнул, что своим появлением «Авангард» нанес серьезный урон Вашингтону.

«Созданием ракет "Авангард" Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин отметил превосходство российской ядерной триады по силе над триадами других стран. Президент добавил, что похожая триада имеется только у США, однако Россия обладает более современными технологиями в этой области.

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