Путин заявил, что Россия обнулила «Авангардом» все вложения США в систему ПРО

Россия обнулила все вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны, создав ракеты «Авангард». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» .

Российский лидер отметил, что ракетный комплекс «Авангард» был значительно модифицирован со времен его представления в 2018 году. Он также подчеркнул, что своим появлением «Авангард» нанес серьезный урон Вашингтону.

«Созданием ракет "Авангард" Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин отметил превосходство российской ядерной триады по силе над триадами других стран. Президент добавил, что похожая триада имеется только у США, однако Россия обладает более современными технологиями в этой области.