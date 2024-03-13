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«Спартак» сообщил о невозможности футболиста Промеса вернуться в РФ

Согласно сообщению пресс-службы клуба, анализ обстоятельств, которые задерживают спортсмена, может занять некоторое время.
Анастасия Бобылева 2024-03-13 15:28:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

«Спартак» прокомментировал проблемы нападающего команды Квинси Промеса с возвращением в Россию. В пресс-службе клуба заявили, что в ближайшее время футболист не сможет приехать.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», - цитирует РИА Новости сообщение «Спартака».

Футболиста задержали в аэропорту Дубая 29 февраля, так как он был объявлен в розыск Интерполом. Его заключили под домашний арест. Прокуратура Нидерландов начала переговоры с местными властями по поводу ареста Промеса, который является подданным Королевства Нидерландов.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама приговорил спортсмена к шести годам заключения за контрабанду наркотиков. На момент вынесения решения футболист находился в ОАЭ, где его и арестовали.

#Спорт #в стране и мире #арест #Спартак #Квинси Промес
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