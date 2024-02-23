Белый дом: США не отказались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS

США никогда не отказывались от возможности поставить Украине ракеты ATACMS, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, этот вопрос является «неотъемлемой частью» дискуссий между Вашингтоном и Киевом.

«Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS», – передает слова Кирби Радио Sputnik.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с делегатами из США перспективы поставок киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, но так и не получил какого-либо решения. Американские дальнобойные ракеты несут огромную опасность для мирного населения, в том числе в течение последующих нескольких десятилетий после военных действий. Также подобный вид вооружения не обладает высокой точностью, имеет небольшие размеры, примерно с бейсбольный мяч, и не всегда взрывается при ударе, что делает его бомбой замедленного действия и поэтому несет угрозу для жизни будущих поколений.

Президент Владимир Путин заявил, что поставки Киеву ракет ATACMS лишь продлят агонию его режима и не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.