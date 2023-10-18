В Белом доме заявили, что дальность переданных Киеву ATACMS составляет 165 км

© Фото: White House, Global Look Press

В США подтвердили передачу Украине ракет ATACMS большой дальности, которая составляет 165 километров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица Соединенных штатов.

«Мы считаем, что это обеспечит значительный рост боевых возможностей Украины без риска для нашей военной боеготовности», - заявила представитель Совета нацбезопасности США Эйдриенн Уотсон.

В публикации отметили, что Владимир Зеленский уже выразил свою признательность и благодарность США за передачу подобного вида вооружений. Уточняется, что отправка дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на боевую готовность Соединенных Штатов, поскольку они не входят в арсеналы, из которых Пентагон мог бы «извлечь выгоду» в случае необходимости.

Известно, что Вашингтон доставил ракеты ATACMS на Украину тайно, чтобы максимально повысить потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления. Сообщается о небольшом количестве ракет.