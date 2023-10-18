В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили, что дальность переданных Киеву ATACMS составляет 165 км

Елизавета Кондрикова
08:40 18.10.2023
Ранее Киеву было тайно передано небольшое количество американских дальнобойных ракет.
В Белом доме заявили, что дальность переданных Киеву ATACMS составляет 165 км
© Фото: White House, Global Look Press
Читайте нас на:

В США подтвердили передачу Украине ракет ATACMS большой дальности, которая составляет 165 километров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица Соединенных штатов.

«Мы считаем, что это обеспечит значительный рост боевых возможностей Украины без риска для нашей военной боеготовности», - заявила представитель Совета нацбезопасности США Эйдриенн Уотсон.

В публикации отметили, что Владимир Зеленский уже выразил свою признательность и благодарность США за передачу подобного вида вооружений. Уточняется, что отправка дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на боевую готовность Соединенных Штатов, поскольку они не входят в арсеналы, из которых Пентагон мог бы «извлечь выгоду» в случае необходимости.

Известно, что Вашингтон доставил ракеты ATACMS на Украину тайно, чтобы максимально повысить потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления. Сообщается о небольшом количестве ракет. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:05 В стране и мире
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
08:40 В стране и мире
В Белом доме заявили, что дальность переданных Киеву ATACMS составляет 165 км
07:34 В стране и мире
Видео
Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев
06:22 В стране и мире
Видео
Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков в блиндаже в районе Вербового
04:45 В стране и мире
В Пентагоне подтвердили приказ о подготовке к развертыванию на Ближнем Востоке
Популярное
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.