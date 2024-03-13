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МИД РФ: Россия считает посягательством на суверенитет призывы вернуть Киеву ЗАЭС

В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжает обеспечивать безопасность станции.
Алексей Курильченко 2024-03-13 13:23:01
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Любые призывы вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию Россия воспринимает как посягательство на свой суверенитет. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ в связи с двухлетием возвращения ЗАЭС в российскую юрисдикцию.

«Особо подчеркиваем, что любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Подчеркивается, что российская сторона делает все возможное для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и выражает благодарность гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за работу экспертов агентства на станции.

Запорожская АЭС была взята под охрану Вооруженных сил России в марте 2022 года. Станция продолжает свою работу под российской юрисдикцией. При этом киевский режим регулярно организует провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на станции. На данный момент на ЗАЭС работают эксперты МАГАТЭ - их задача заключается в предотвращении угроз безопасности станции.

#в стране и мире #МИД РФ #МАГАТЭ #Запорожская атомная электростанция
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