В стране и мире Девять украинских беспилотников перехвачены в районе Энергодара В МО РФ сообщили, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы катастрофы на ЗАЭС. © Фото: Dmytro Smolyenko, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Минобороны России сообщило о перехвате девяти украинских беспилотников в районе города Энергодар Запорожской области. Утверждается, что использовавшиеся Украиной беспилотники были коптерного типа. Российское оборонное ведомство заявило, что провокации киевского режима имеют целью создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Также неприятель хочет сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ на станции. МО РФ уточнило, что беспилотники противника были сбиты около 12.30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика