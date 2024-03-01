Кардиолог Кондрахин пояснил опасность обнаруженных у Байдена болезней

Российские специалисты рассказали, чем могут быть опасны обнаруженные у 81-летнего президента США Джо Байдена заболевания. Среди них периферическая нейропатия стоп и мерцательная аритмия, а также гиперлипидемия, синдром обструктивного апноэ во сне и несколько других заболеваний.

В беседе с «360» российский кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин пояснил, чем чреваты эти заболевания американского президента. По его словам, при нейропатии ног ухудшается кровоснабжение, что вызывает то, что человек начинает оступаться при ходьбе и не способен контролировать свою походку.

Говоря о гиперлипидемии, также обнаруженной у Байдена, кардиолог Кондрахин отметил, что очень низкий холестерин забивает артерии, в следствии чего возникает атеросклероз. Он может привести с сосудистым поражения головного мозга, что, в свою очередь, опасно потерей памяти и деменцией.

«Деменция, по сути, - это нарушение кровоснабжения головного мозга, к которому приводит дислипидемия, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, различные сопутствующие заболевания, которые у него (Байдена. - Прим. ред.) еще есть. Это угасание нормальных функций головного мозга, а причиной угасания является нарушение кровообращения», - рассказал кардиолог телеканалу.

На фоне апноэ возникает кислородное голодание, способное вызвать внезапную смерть во сне. Специалист Кондрахин уточнил, что опасность заболевания кроется прежде всего в остановке дыхания и фибрилляции предсердий либо фибрилляции желудочка, что и есть «неминуемая смерть». Остановка дыхания во сне может привести к повышению давления и к инсульту или инфаркту во сне.

напомним, 29 февраля опубликован список заболеваний президента Байдена. Прежде в Белом доме доме опровергли необходимость оценки умственных способностей американского лидера, сославшись на соответствующую оценку президентского врача и невролога.