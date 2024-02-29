В США опубликовали список заболеваний Байдена

Терапевт опубликовал заключение по результатам обследования президента США Джо Байдена. Судя по документу, врач пришел к выводу, что глава Штатов страдает от нескольких заболеваний, среди которых апноэ во сне.

«Обструктивное апноэ во сне», как правило, проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Это в свою очередь может приводить к снижению работоспособности пациента, ухудшению памяти и интеллектуальных способностей. Помимо этого, доктор выявил у президента спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, проявляющийся в виде «учащенного прочищения горла» у Байдена.

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений, проявляющихся в виде пятен на коже. Черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют», - говорится в заключении.

Хирург и профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари заявил 11 февраля о прогрессирующей деменции у Байдена, являющейся, по мнению хирурга, неизлечимой болезнью на сегодняшний день. При этом в Белом Доме заявили об отсутствии необходимости в оценке когнитивных способностей президента США, добавив, что американский лидер ежедневно проходит проверку умственных способностей.