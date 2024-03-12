После обстрела украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики шесть человек пострадали. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, из шести пострадавших четверо пострадали из-за сбросов боеприпаса.

«Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Прим. ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», - приводит его слова RT.

Этим вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о пострадавшей при очередном обстреле ВСУ мирной жительнице. Женщина 1981 года получила ранение на площади Победы при обстрелах Петровского района города.

Несколькими днями ранее боевики ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Донецке. От удара из реактивной системы залпового огня пострадали два человека.