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Глава ДНР Пушилин сообщил о шести пострадавших после обстрела боевиками ВСУ

Шесть жителей ДНР пострадали от обстрелов со стороны украинских националистов, из них четыре человека - после сбросов боеприпаса с беспилотника.
Дарина Криц 2024-03-12 23:34:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

После обстрела украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики шесть человек пострадали. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, из шести пострадавших четверо пострадали из-за сбросов боеприпаса.

«Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Прим. ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», - приводит его слова RT.

Этим вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о пострадавшей при очередном обстреле ВСУ мирной жительнице. Женщина 1981 года получила ранение на площади Победы при обстрелах Петровского района города.

Несколькими днями ранее боевики ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Донецке. От удара из реактивной системы залпового огня пострадали два человека.

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