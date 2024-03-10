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ВСУ ударили по многоэтажке в Донецке ракетой из РСЗО

Одна пенсионерка чудом осталась жива после удара ВСУ, поскольку спала под плотным одеялом.
Игнат Далакян 2024-03-10 16:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики со вчерашнего вечера наносят удары снарядами и ракетами по мирным районам Донецка. Под удар вражеской РСЗО попал многоэтажный дом. В результате пострадали два человека.

У некоторых жителей полностью уничтожены балконы, одна пенсионерка чудом осталась жива, так как спала под плотным одеялом - в ее комнате ударной волной выбило все окна. Отделалась женщина небольшими ссадинами на лице.

«Жухнуло, и меня просто спасло, что я была в одеяле. Ну, в стекле была, конечно», - рассказала пострадавшая.

После удара от ракеты остались обломки, их заберут на экспертизу. Всего от обстрелов украинских националистов за сегодня в городе пострадали 14 домов, 3 школы и детский сад. Детские заведения, к счастью, в очном режиме не работают.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщали, что вчера вечером ВСУ за вечер выпустили по Донецку 21 снаряд. Под удар попали Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города.

#РСЗО #Обстрел #пострадавшие #наш эксклюзив #многоэтажный дом
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