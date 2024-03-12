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Мирная жительница Донецка пострадала при очередном обстреле со стороны ВСУ

Женщина 1981 года рождения получила ранение при ударе боевиков по площади Победы в Донецке.
Анастасия Бобылева 2024-03-12 22:45:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Мирная жительница Донецка 1981 года рождения пострадала в результате обстрела города украинскими боевиками. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на пл. Победы получила ранение женщина 1981 г. р.», - говорится в сообщении.

За последние сутки украинские боевики обстреляли не только территорию новых регионов РФ, но и Белгородскую и Курскую области. Так, ранее в здание администрации Белгорода врезался вражеский беспилотник. Из-за взрыва ранения получили две женщины, которые находились внутри.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #Обстрел
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