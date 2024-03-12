Мирная жительница Донецка пострадала при очередном обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница Донецка 1981 года рождения пострадала в результате обстрела города украинскими боевиками. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на пл. Победы получила ранение женщина 1981 г. р.», - говорится в сообщении.

За последние сутки украинские боевики обстреляли не только территорию новых регионов РФ, но и Белгородскую и Курскую области. Так, ранее в здание администрации Белгорода врезался вражеский беспилотник. Из-за взрыва ранения получили две женщины, которые находились внутри.